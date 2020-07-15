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Зарплаты россиян выросли на 3–4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За первое полугодие 2020-го зарплаты россиян увеличились на 3–4% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедлились в два раза. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

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Самый большой рост показали Северо-Кавказский (5%) и Сибирский (4,1%) федеральные округа. Самый низкий — Дальний Восток (0,2%) и СЗФО (0,4%).

Наиболее выгодно оказалось работать в сфере IT, а также в СМИ, рекламе, PR и продюсировании, где средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%. На столько же увеличились оклады и премии сотрудников, реализующих и производящих продукты питания. В сферах же здравоохранения, строительства и недвижимости, в автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли динамика составила всего 1%.

В здравоохранении зарплаты выросли благодаря надбавкам за борьбу с коронавирусом, в услугах доставки и строительстве — за счет того, что многие мигранты уехали, а у россиян более высокие зарплаты ожидания, отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Правда, по его словам, в оставшуюся часть года на увеличение заработка смогут рассчитывать немногие. Ограничительные меры сняты, но до восстановления экономики пока далеко.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Лучше меньше: рост зарплат замедлился в два раза

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