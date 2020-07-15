Трампа ужаснул вопрос о погибающих от рук полицейских афроамериканцах

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной саму постановку вопроса о том, почему афроамериканцы погибают от рук полицейских в США. Об этом он заявил во вторник, 14 июля, в интервью телеканалу CBS.

«И белые тоже (погибают). Какой ужасный вопрос. И белые тоже. Больше белых, кстати», — сказал он.

Согласно статистике, белые составляют более 70% населения США, афроамериканцы — около 13%, однако в относительных цифрах они чаще совершают преступления, попадают в тюрьму и чаще погибают при задержании от рук полиции, в том числе при оказании сопротивления, пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился из-за предложения лишить финансирования полицию и заявил, что правоохранители должны использовать в своей работе «подходящий» уровень насилия.

В начале июня Демократическая партия внесла в конгресс законопроект о масштабной реформе полиции. Документ предлагает ограничить полномочия полиции на применение силы, запретить удушающие приемы, а также выделить средства на независимые расследования действий полицейских.

За проведение реформы ранее уже выступил бывший вице-президент США и главный конкурент Трампа на выборах в 2020 году Джо Байден.

По мнению законодателей, на необходимость кардинальных перемен в полиции указывает случай с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина погиб после попытки задержания четырьмя правоохранителями. После его смерти активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.