В Минздраве не исключили второй волны коронавируса

Подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя, сказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава России.

«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов», — уточнили в ведомстве.

Однако сохранение настороженности населения и соблюдение мер профилактики позволят снизить риск возникновения второй волны инфекции, добавили в Минздраве.

Речь в том числе о вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, ношении масок в общественных местах, пояснили в министерстве.

Опрос РАНХиГС показал, что 45% россиян ожидают второй волны заболеваемости коронавирусом. Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные затруднились с ответом.

Подробности — в материале «Известий»:

Вторая война: около половины россиян ожидают новой вспышки COVID-19