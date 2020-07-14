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Пользователи Reddit назвали неочевидные признаки ума

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Пользователь социального новостного сайта Reddit под ником SomethingAbout2020 попросил юзеров в воскресенье, 12 июля, перечислить неочевидные признаки умных людей. На момент публикации его пост набрал более 40,1 тыс. «лайков» и 8,8 тыс. комментариев.

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По мнению пользователей портала, одним из таких признаков является понимание человеком сфер и вопросов, в которых у него мало компетенции. То есть, умный человек осознает ограниченность и несовершенство своих знаний.

Еще один пользователь предположил, что умные больше внимания обращают на нюансы. С ним согласились и другие, отметив, что интеллектуалы избегают радикальных суждений и, когда объясняют что-либо, часто используют используют фразы, «в большинстве случаев», «с некоторыми исключениями».

Юзеры также отметили, что умные в основном более восприимчивы к критике и внимательны к фактам и мнениям, которые могут изменить их точку зрения. Многие сошлись на том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и заблуждения, если они получат достаточно аргументов. Один из комментаторов заявил, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.

Также среди признаков высокого интеллекта юзеры назвали хорошее понимание закономерности происходящих процессов.

В сентябре 2019 года пользователи Reddit перечислили самые раздражающие вопросы. Тогда пост с заголовком «Какой вопрос ты ненавидишь больше всего?» собрал за день свыше 24 тыс. комментариев.

Самым неприятным был признан вопрос «Что с твоим лицом?».

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