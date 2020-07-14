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В МВФ рассказали о необходимости сохранения независимости Нацбанка Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Сохранение независимости Национального банка Украины в интересах самой страны, а также является требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы кредитования государства. Об этом говорится в письменном заявлении директора МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Директор-распорядитель фонда призвала лидера Украины придерживаться здравой денежно-кредитной и финансовой политики, что, по ее мнению, является ключом к более существенным инвестициям и всеобъемлющему росту экономики, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.

Кроме того, Георгиева отметила роль Нацбанка Украины в стабилизации экономики страны, а также заявила, что результаты его работы за последние пять лет — «явная история успеха для Украины». Заявление было сделано на фоне «опасений по поводу давления, оказываемого на Национальный банк».

6 июля в Германии заявили, что неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду, 1 июля, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на регулятор. Верховная рада Украины по предложению президента Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности.

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