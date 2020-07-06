В Германии увидели риск банкротства Украины

Украина может столкнуться с банкротством после неожиданной отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Издание отмечает, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженностей перед зарубежными кредиторами. По данным газеты, только в текущем году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты на сумму $17 млрд, срок погашения которых уже истекает.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что из-за отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.

По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны».

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду, 1 июля, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на регулятор. Верховная рада Украины по предложению президента Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности.