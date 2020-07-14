За сутки от коронавируса вылечились 92 российских военнослужащих

Свыше 90 военнослужащих выписаны из больниц после заражения COVID-19. Об этом пишет ТАСС во вторник, 14 июля, со ссылкой на Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7706 человек», — отмечается в документе.

По данным министерства, по состоянию на 14 июля среди военнослужащих выявлено 1206 случаев COVID-19, из которых 267 — в вузах Минобороны, в том числе курсантов и слушателей, а также 121 случай заболевший среди гражданского персонала. Большинство инфицированных не проявляют симптомов заболевания.

Накануне стало известно, что 53 российских военных выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

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