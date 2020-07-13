За сутки от коронавируса вылечились 53 российских военнослужащих

За минувшие сутки 53 российских военных выздоровели после прохождения лечения от коронавируса, общее число выздоровевших в Вооруженных силах России составило 7615 человек. Об этом сообщается в информационном бюллетене, который опубликован на сайте ведомства в понедельник, 13 июля.

На сегодняшний день число военных с коронавирусом составляет 1220 человек. В вузах Минобороны зарегистрировано 267 случаев среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей. Еще 135 случаев зарегистрировано среди гражданского персонала. У большинства инфицированных заболевание проходит бессимптомно.

В 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России лечатся 713 пациентов с коронавирусом, среди есть и военнослужащие, и гражданские лица.

По состоянию на понедельник из военных комиссариатов к местам несения службы в ВС России направлено около 127 тыс. человек из запланированных 135 тыс. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено 66 человек.

По данным оперштаба на понедельник в России общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 733 699. Всего погибли 11 439 пациентов, выздоровели ― 504 021.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что за сутки выздоровели 132 российских военнослужащих.

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