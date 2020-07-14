Стала известна стоимость подписки на Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля запускается в России и со среды приложение будет доступно для пользователей с несколькими вариантами подписки.

Как сообщает «Газета.ру», приложение Spotify будет доступно как бесплатно, так и по премиальной подписке за 169 рублей в месяц. Кроме того, пользователи смогут попробовать и семейный тариф за 269 рублей открывающей фонотеку сразу для шести человек.

«По данным Международной федерации индустрии звукозаписи, Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. Запуск Spotify в России — это большой шаг вперед в реализации стратегии глобального развития сервиса. В основе этой стратегии лежит единый подход к работе на мировых рынках и адаптация под локальные вкусы и потребности пользователей», — приводит ТАСС слова гендиректора Spotify в России Ильи Алексеева.

Перед выходом на российский рынок Spotify адаптировал несколько своих функций, касающихся персональных музыкальных рекомендаций и ежедневных плейлистов с любимыми песнями.

Параллельно с Россией сервис запускается еще и в ряде других стран: на Украине, в Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Информация о том, что Spotify уже близок к выходу на рынок России появилась еще на прошлой неделе.

Российское юридическое лицо Spotify было зарегистрировано шесть лет назад. Вместе с тем запуск постоянно откладывался. Последний раз он был перенесен в августе 2019 года.