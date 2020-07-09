Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российский космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Мир
РФ представит препарат от COVID-19 «Авифавир» странам Латинской Америки
Общество
Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Общество
Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкальная стриминговая платформа Spotify 15 июля официально заработает на территории России, сообщает в среду, 8 июля Variety.

«Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС», — заявили собеседники издания.

Россия станет 80-й страной, на территории которой заработает сервис, пишет «Газета.ру». При этом представители шведского сервиса отказались прокомментировать появившуюся информацию.

Известно, что представительство Spotify появилось в РФ еще в 2014 году, однако запуск сервиса несколько раз откладывали.

Последний раз он был перенесен в августе прошлого года. Предположительно, это могло быть связано с трениями компании с Warner Music, с которой Spotify якобы никак не может договориться об условиях лицензирования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020