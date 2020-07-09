Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальная стриминговая платформа Spotify 15 июля официально заработает на территории России, сообщает в среду, 8 июля Variety.

«Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС», — заявили собеседники издания.

Россия станет 80-й страной, на территории которой заработает сервис, пишет «Газета.ру». При этом представители шведского сервиса отказались прокомментировать появившуюся информацию.

Известно, что представительство Spotify появилось в РФ еще в 2014 году, однако запуск сервиса несколько раз откладывали.

Последний раз он был перенесен в августе прошлого года. Предположительно, это могло быть связано с трениями компании с Warner Music, с которой Spotify якобы никак не может договориться об условиях лицензирования.