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СМИ сообщили о переносе запуска стримингового сервиса Spotify в России

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Запуск шведского музыкального стримингового сервиса Spotify в России перенесли. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет газета «Коммерсант».

Предположительно, перенос запуска может быть связан с трениями компании с Warner Music, с которой Spotify якобы никак не может договориться об условиях лицензирования. Без Warner Music запускаться в России бессмысленно, так как они являются правообладателями большого количества музыки.

По данным источника издания, в настоящее время Spotify ведет переговоры с российскими правообладателями, а также активно ищет в РФ партнеров, сотрудников и офис на 30 человек.

Отмечается, что в России сервис может заработать в декабре 2019 года. Главой бюро может стать бывший директор по продажам российского отделения Facebook, топ-менеджер Media Instinct Group Илья Алексеев. Официально эта информация пока не подтверждена, сообщает телеканал «360».

В мае 2018 года YouTube анонсировал запуск нового стримингового музыкального сервиса.

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