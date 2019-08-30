СМИ сообщили о переносе запуска стримингового сервиса Spotify в России

Запуск шведского музыкального стримингового сервиса Spotify в России перенесли. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет газета «Коммерсант».

Предположительно, перенос запуска может быть связан с трениями компании с Warner Music, с которой Spotify якобы никак не может договориться об условиях лицензирования. Без Warner Music запускаться в России бессмысленно, так как они являются правообладателями большого количества музыки.

По данным источника издания, в настоящее время Spotify ведет переговоры с российскими правообладателями, а также активно ищет в РФ партнеров, сотрудников и офис на 30 человек.

Отмечается, что в России сервис может заработать в декабре 2019 года. Главой бюро может стать бывший директор по продажам российского отделения Facebook, топ-менеджер Media Instinct Group Илья Алексеев. Официально эта информация пока не подтверждена, сообщает телеканал «360».

В мае 2018 года YouTube анонсировал запуск нового стримингового музыкального сервиса.