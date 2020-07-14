В Югре ввели режим ЧС из-за природных пожаров в лесах

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в лесах Ханты-Мансийского автономного округа — Югре из-за природных пожаров. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей региона во вторник, 14 июля, со ссылкой на распоряжение губернатора региона Натальи Комаровой.

«Установлен региональный уровень реагирования», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте правительства Югры во вторник.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что правительство округа приняло решение о выделении из резервного фонда около 52 миллионов рублей департаменту недропользования и природных ресурсов Югры на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также тушения лесных пожаров.

По информации региональных властей, в настоящее в Югре зафиксировано 26 лесных пожаров на площади 9,47 тыс. га. Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе зарегистрировали 196 пожаров в лесах на общей площади 14,6 тыс. га.

Как отметила глава региона, в ликвидации действующих пожаров задействовали около 600 человек и 20 единиц техники. В 90% случаев причиной возгораний стали погодные явления, в остальных — неосторожное обращение граждан с огнем.

В России сейчас действует 152 лесных пожара общей площадью более 37 тыс. га. В тушении задействовали 3,5 тыс. человек. Пожароопасный сезон наступил в 83 субъектах страны.

Ранее во вторник в Мурманской области жителям запретили посещать леса с 15 по 19 июля в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью.