Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Москва и Минск договорились о поставках нефти
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП России в 2022–2023 годах
Общество
В России предложили уничтожать нелегальные сигареты
Общество
В России утвердят стандарт на школьную форму
Происшествия
В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии

Купальный сезон официально начинается в Волгограде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К официальному старту пляжного сезона в Волгограде (15 июля) приводят в порядок места для купания. Специально оборудованных территорий будет три, в том числе и уже действующий пляж на острове Сарпинском.

Открылся пляж и на южной окраине Волгограда, в Красноармейском районе, на косе Сарептского полуострова, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Пока неизвестно, когда получит разрешение на работу пляж в Кировском районе на Ельшанской набережной. Здесь чистят дно для безопасного захода в воду, устанавливают раздевалки, биотуалеты, шезлонги, зонты и даже специальный детский бассейн. Также будет площадка для любителей волейбола.

В Ростовской области по решению губернатора Василия Голубева официально стартовал купальный сезон. По данным на 8 июля были открыты более 50 пляжей, на работу заступили свыше 7 тыс. спасателей. Вопрос обеспечения безопасности имеет особую значимость.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020