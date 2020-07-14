Купальный сезон официально начинается в Волгограде

К официальному старту пляжного сезона в Волгограде (15 июля) приводят в порядок места для купания. Специально оборудованных территорий будет три, в том числе и уже действующий пляж на острове Сарпинском.

Открылся пляж и на южной окраине Волгограда, в Красноармейском районе, на косе Сарептского полуострова, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Пока неизвестно, когда получит разрешение на работу пляж в Кировском районе на Ельшанской набережной. Здесь чистят дно для безопасного захода в воду, устанавливают раздевалки, биотуалеты, шезлонги, зонты и даже специальный детский бассейн. Также будет площадка для любителей волейбола.

В Ростовской области по решению губернатора Василия Голубева официально стартовал купальный сезон. По данным на 8 июля были открыты более 50 пляжей, на работу заступили свыше 7 тыс. спасателей. Вопрос обеспечения безопасности имеет особую значимость.