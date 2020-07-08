Купальный сезон открыли в Ростовской области

В Ростовской области по решению губернатора Василия Голубева официально стартовал купальный сезон. В данный момент открыты более 50 пляжей, на работу заступили свыше 7 тыс. спасателей. Вопрос обеспечения безопасности имеет особую значимость.

«Наиболее эффективным способом избежать происшествий на водных объектах является профилактическая работа», — прокомментировал замглавы региона Вадим Артемов.

На прошлой неделе провели почти 900 профилактических рейдов и более 2 тыс. бесед. C начала года из воды вытащили 21 человека, в том числе двух детей, пишет RostovGazeta. По словам Вадима Артемова, местные жители массово приходят на «дикие» пляжи.

Как стало известно 3 июля, пляжи в Москве остаются закрытыми в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции. В городском управлении Роспотребнадзора добавили, что проводится регулярный вирусологический мониторинг качества воды и песка в зонах отдыха, при исследовании 106 проб воды коронавирусная инфекция не обнаружена ни в одном водоеме. Песок также соответствует санитарным требованиям.