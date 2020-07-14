Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

«Россия достигла цели ликвидации крайней нищеты в ее международном понимании. Сейчас доля такого населения составляет менее 1%. Несмотря на это, в 2018 году за национальной чертой бедности всё еще находилось 12,6% населения», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Он отметил, что приоритетная задача правительства добиться двукратного снижения бедности в стране.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что достижения в сфере сокращения бедности населения последних десятилетий оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса.

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что уровень бедности в России может снизиться в два раза. Она назвала основной стратегической целью для правительства наращивание минимального размера оплаты труда.

Вместе с тем еще в марте глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что из-за складывающейся экономической ситуации, скорее всего, уровень бедности в 2020 году повысится.