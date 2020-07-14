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В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россия сообщила Белоруссии о возобновлении транспортного сообщения с республикой в ближайшие дни. Об этом во вторник, 14 июля, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

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«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — приводит «РИА Новости» слова Головченко.

Он подчеркнул, что российская сторона пока не называет точных сроков восстановления транспортного сообщения и попросила подождать принятия официального решения.

В конце июня посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что граница с Россией может открыться в конце июля —начале августа.

Решение о закрытии границы с Белоруссией было принято 16 марта.

В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска, мотивируя это необходимыми мерами по противодействию коронавирусу. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко такой шаг раскритиковал и заявил, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке.

По последним данным портала Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 65,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, при этом 474 человека скончались, а 55,7 тыс. пациентов выздоровели.

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