ВЦИОМ опубликовал данные о винных пристрастиях россиян

Больше половины опрошенных россиян не пьют вино. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 14 июля.

В ходе опроса ВЦИОМа выяснилось, что 54% россиян не употребляют вино. Их доля выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (61%) и людей старше 60 лет (59%).

Каждый четвертый среди тех, кто иногда пьет вино, предпочитает красное (24%) — его чаще выбирают люди от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Один из десяти опрошенных выбирает белые вина (11%) или любит разные «цветовые» варианты вина (10%).

Полусладкое вино предпочитают 46% опрошенных — обычно это женщины (52%). Сухие вина нравятся трети россиян (30%), в основном мужчинам. Каждый десятый (13%) любит разные вина (полусладкое, сухое, ликерное/крепленое).

Предпочтение «тихим» винам отдают 42% опрошенных. Среди них доля мужчин выше (47% против 38% женщин). В то же время каждый третий россиянин (32%) заявил, что не имеет предпочтительного сорта вина, — чаще всего это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Каждый пятый отдает предпочтение игристым винам (19%), доля женщин среди них выше (23% против 13% мужчин).

Почти половина респондентов (45%) за последний год чаще покупали российское вино (26%), нежели импортное (12%). Российское вино предпочитают россияне в возрасте от 45 до 59 лет, а импортное — молодежь от 18 до 24 лет.

45% опрошенных заявили, что предпочитают вино только российского производства.

Ранее, 8 июля, ВЦИОМ опубликовал данные исследований мнения россиян о браках с человеком другого культурного и образовательного уровня. Согласно исследованию, каждый пятый россиянин (22%) одобрил бы эту идею.