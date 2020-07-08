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Россияне стали терпимее к неравным бракам

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Каждый пятый россиянин (22%) с одобрением воспринял бы идею вступления в брак своего близкого родственника с человеком другого культурного и образовательного уровня, в 2010 году такой брак одобряли лишь 14% сограждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в среду, 8 июля.

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Всероссийский инициативный опрос, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, провели 5 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Согласно исследованию, за последние 10 лет снизилось количество россиян, которые не одобряют такие брачные союзы, — с 19 до 14% респондентов соответственно.

На данный момент 60% респондентов нейтрально относятся к тому, если их близкие родственники вступят в брак с человеком другого культурного и образовательного уровня. В 2010 году такой позиции придерживались 57% россиян.

Сейчас 30% респондентов неодобрительно отнеслись бы к идее вступления в брак близкого родственника с человеком другого вероисповедания, в то время как 10 лет назад доля придерживающихся такой позиции составляла 48%.

Доля россиян, которые нейтрально относятся к тому, что будущий спутник жизни их родственника исповедует иную религию, возросла с 37 до 51%. Одобрить такой брак готовы 16% респондентов против 7% в 2010 году.

Вступление в брак с человеком другого социально-профессионального статуса 10 лет назад одобряли 13% россиян, а сейчас 20%. По данным социологов, за последние десятилетия уровень неодобрения подобных браков снизился с 14 до 9%. Удельный вес опрошенных, которые нейтрально относятся к такой идее, почти не изменился — 63% респондентов в 2010 году и 65% в 2020 году.

Кроме того, жители России стали лояльнее к женитьбе между людьми с разным уровнем доходов. Такие союзы 10 лет назад не одобряли 11% респондентов, а сейчас 5%.

Подобные неравные браки в 2010 году одобряли 15% опрошенных, а на данный момент почти каждый четвертый — 23% участников опроса. Доля сограждан, которым неважен доход будущей половины их близкого родственника, возросла с 64 до 68% респондентов соответственно.

В начале марта стало известно, что среди российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году лидирует Санкт-Петербург — 8,7 брака на 1000 человек. Затем следуют Севастополь (8,4) и Камчатка, а замыкают четверку лидеров Приморский край и Иркутская область (по 7,3).

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