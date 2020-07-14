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В Монголии от бубонной чумы умер подросток

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В Монголии подросток скончался от бубонной чумы. Это первый летальный исход от этого заболевания с начала распространения заболевания, который зафиксировали власти страны. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Монголии.

Жертвой заболевания стал 15-летний подросток из аймака Говь-Алтай на юго-западе страны — юноша скончался по пути в больницу. Анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил, что причиной смерти стала чума.

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Известно, что за несколько дней до смерти он вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, пишет НСН. Эти животные часто являются переносчиками чумы. В связи со случившимся правительство страны поместило на карантин около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным, пишет RT.

Как отмечает телеканал «Звезда», 7 июля стало известно, что вспышки бубонной чумы зафиксировали в двух регионах Монголии. По словам властей, поводов для беспокойства нет, поскольку были приняты все необходимые карантинные меры.

Активизацию азиатских очагов чумы депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН связал с сезоном охоты на сурков и сусликов, которых в регионе употребляют в пищу.

«Наверняка заражение произошло при разделке, потому что если зверь заражен и нормально сварен, то чумная палочка при термической обработке погибнет», — пояснил Онищенко.

Депутат также назвал гибель подростка нонсенсом, напомнив, что «в наше время, если вовремя диагностировать, то антибиотиками чума хорошо лечится».

9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что распространение на территории России бубонной чумы крайне маловероятно. По ее словам, для борьбы с возбудителем инфекции существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Вероятность распространения заболевания оценил и доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, риск заразиться выше у людей, контактирующих с природой, поскольку именно природные источники, например животные, — основные источники чумы.

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