Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Общество
Полпред раскритиковал качество жилья для пострадавших от паводка в Тулуне
Армия
Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях
Мир
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Общество
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Суд приговорил экс-совладельца «Росгосстраха» Хачатурова к 8 годам колонии

0
Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего вице-президента ПАО «Росгосстрах» Сергея Хачатурова за многомиллиардные хищения и легализацию преступных доходов, передает «Интерфакс» 14 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Назначить Хачатурову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в приговоре суда.

Другую фигурантку дела — Надежду Клепальскую, сестру возглавлявшей совет директоров ПАО «Росгосстрах Банк» Светланы Клепальской и гендиректора ООО «Техника и автоматика», — суд приговорил к шести годам колонии.

Штраф или запрет на определенную деятельность суд назначать не стал.

Об аресте бывшего вице-президента Сергея Хачатурова по подозрению в совершении преступления по статье «Присвоение и растрата» сообщалось в апреле 2018 года.

Хачатуров и Клепальская, по версии следствия, в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалась компания ООО «РГС Активы», принадлежащая Хачатурову, а полученные средства похитили.

Потерпевшей стороной признана компания «РГС Активы». Хачатурову инкриминируется растрата 2,413 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020