Суд приговорил экс-совладельца «Росгосстраха» Хачатурова к 8 годам колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего вице-президента ПАО «Росгосстрах» Сергея Хачатурова за многомиллиардные хищения и легализацию преступных доходов, передает «Интерфакс» 14 июля.

«Назначить Хачатурову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в приговоре суда.

Другую фигурантку дела — Надежду Клепальскую, сестру возглавлявшей совет директоров ПАО «Росгосстрах Банк» Светланы Клепальской и гендиректора ООО «Техника и автоматика», — суд приговорил к шести годам колонии.

Штраф или запрет на определенную деятельность суд назначать не стал.

Об аресте бывшего вице-президента Сергея Хачатурова по подозрению в совершении преступления по статье «Присвоение и растрата» сообщалось в апреле 2018 года.

Хачатуров и Клепальская, по версии следствия, в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалась компания ООО «РГС Активы», принадлежащая Хачатурову, а полученные средства похитили.

Потерпевшей стороной признана компания «РГС Активы». Хачатурову инкриминируется растрата 2,413 млрд рублей.