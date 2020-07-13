Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.

«Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения», — цитирует ТАСС приговор судьи Ольги Быковской.

Она отметила, что потерпевшей стороной признана компания «РГС Активы». Хачатурову инкриминируется растрата 2,413 млрд рублей.

Гособвинение попросило для Хачатурова девять лет колонии, а для второй фигурантки дела — бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежды Клепальской — восемь лет лишения свободы. По словам судьи, Клепальская выступила пособником в этом преступлении.

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной 2018 года. По версии следствия, фигуранты дела в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалась компания ООО «РГС Активы», принадлежащая Хачатурову, а полученные средства похитили.