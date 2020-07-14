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Гранату нашли в лесу в Брянской области

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Гранату времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в Брянской области. Саперы вывезли боеприпас в безопасное место.

По данным МЧС, местные жители обнаружили гранату возле села Клинское. По сигналу тревоги на место были направлены специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Прибывшие саперы изъяли гранату, вывезли в безопасное место и уничтожили.

Ранее сообщалось, что в Тверской области пиротехники должны расчистить от старых снарядов времен Великой Отечественной войны территорию площадью более 50 га. Земли в дальнейшем планируется использовать для сельскохозяйственных работ.

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