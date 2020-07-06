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Тульские пиротехники помогут в расчистке от снарядов тверских полей

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В Тверскую область для обследования территорий и обезвреживания боеприпасов времен Великой Отечественной войны отправили пиротехников Тульского спасательного отряда.

Специалистам предстоит расчистить от старых снарядов более 50 га. Эту землю планируется использовать для сельскохозяйственных работ.

Обследование и обезвреживание необходимо завершить до 9 августа 2020 года, пишут «Тульские известия» со ссылкой на ГУ МЧС по Тульской области.

Осенью 2019 года в Тверской области на территории деревни Михерево местные жители обнаружили авиабомбу весом 250 кг. По данным специалистов, такие бомбы в годы войны использовала армия вермахта.

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