Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Во Франции наблюдаются признаки возобновления эпидемии коронавирусной инфекции, но в этот раз страна подготовилась к новой волне заболевания. Такое заявление во вторник, 14 июля, сделал президент республики Эммануэль Макрон, пишет издание Le dauphine.

«Нам удалось сдержать вирус, и нам удалось вернуться к нормальной жизни, — сказал Макрон. — У нас есть признаки того, что это начинается снова».

По его словам, в стране создан запас средств индивидуальной защиты, в том числе масок и респираторов. Французский президент подчеркнул, что республика также обладает немалым опытом борьбы с распространением инфекции.

При этом Макрон анонсировал введение обязательного масочного режима в закрытых общественных местах с 1 августа.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако он не стал уточнять, какие именно страны выбрали ошибочную стратегию.

7 июля Гебрейесус заявил, что мир еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни сейчас ускоряется.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным международного статистического бюро Wordometer, во Франции с начала мировой эпидемии COVID-19 зарегистрировано 172 377 случаев заболевания, скончались 30 029 человек, выздоровели 78 597 пациентов.

Всего в мире тестами на наличие инфекции подтверждено более 13,2 млн случаев заболевания, умерли в результате заражения свыше 576 тыс. человек, вылечиться удалось почти 7,8 млн пациентам.