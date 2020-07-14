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Оперу на башкирском языке поставят в Уфе

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В Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе готовы поставить оперу на башкирском языке. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил глава республики Радий Хабиров.

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По его словам, на эти цели будут выделены средства из регионального бюджета, поскольку театр выиграл грант «Лаборатория современной башкирской оперы».

Сначала появятся либретто и оперные эскизы, а потом и вся постановка. Проект поможет сохранить языки народов Башкортостана, а заодно поддержит отечественную композиторскую школу, считает Хабиров, чье мнение приводит ИА «МедиаКорСеть».

Премьера спектакля запланирована на 2020–2021 годы. Ожидается, что в основе сюжета оперы будут легенды, сказания и эпосы.

В апреле сообщалось, что башкирская народная сказка «Йомарт ҡуян», что переводится как «Щедрый заяц», оказалась в сборнике сказок народов мира, который опубликовали в Турции. Ее перевели на турецкий язык и выпустили в серии «Сказки тюркоязычных народов».

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