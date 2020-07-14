Оперу на башкирском языке поставят в Уфе

В Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе готовы поставить оперу на башкирском языке. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, на эти цели будут выделены средства из регионального бюджета, поскольку театр выиграл грант «Лаборатория современной башкирской оперы».

Сначала появятся либретто и оперные эскизы, а потом и вся постановка. Проект поможет сохранить языки народов Башкортостана, а заодно поддержит отечественную композиторскую школу, считает Хабиров, чье мнение приводит ИА «МедиаКорСеть».

Премьера спектакля запланирована на 2020–2021 годы. Ожидается, что в основе сюжета оперы будут легенды, сказания и эпосы.

В апреле сообщалось, что башкирская народная сказка «Йомарт ҡуян», что переводится как «Щедрый заяц», оказалась в сборнике сказок народов мира, который опубликовали в Турции. Ее перевели на турецкий язык и выпустили в серии «Сказки тюркоязычных народов».