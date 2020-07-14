Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине заявили о возможном продлении карантина в Киеве на 1,5 года
Общество
СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям
Общество
Медведев не исключил возникновения новых волн коронавируса
Мир
В Армении заявили о гибели двух офицеров после обстрела со стороны Азербайджана
Спорт
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ

Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оставил нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу капитаном национальной команды в ближайших матчах. Об этом специалист заявил «Матч ТВ» во вторник, 14 июля.

Лига не чемпионов: в РПЛ обостряется борьба за место в тройке
«Краснодар» воспользовался осечками «Локомотива» и ЦСКА

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба», — цитирует Черчесова НСН.

Дзюба стал капитаном сборной РФ по футболу после того, как национальную команду покинул голкипер Игорь Акинфеев. На счету форварда 42 матча и 24 гола за сборную России, пишет RT.

Черчесов отметил, что перерыв из-за пандемии коронавируса отрицательно сказался на футболе во всем мире. Многие команды в течение нескольких туров не могут достичь прежнего уровня, а потенциальные дебютанты сборной показывают уже не столь яркий футбол, как раньше.

Рассказал Черчесов и о ближайших товарищеских матчах сборной России. По словам 56-летнего специалиста, россияне сыграют в октябре со шведами, а в ноябре с молдаванами. В УЕФА уже определились с датами для контрольных матчей, сообщает телеканал «360». Встречи запланированы на 8 октября и 12 ноября соответственно.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) анонсировал проведение двух контрольных товарищеских игр сборной с командами Швеции и Молдавии. Сборная России сыграет осенью в Москве все домашние матчи Лиги наций – 2020/21. Стартуют они 3 сентября. В своей группе россияне сыграют с Сербией, Венгрией и Турцией.

30 июня сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) объявил, что полуфинальные матчи Олимп — Кубка России пройдут 19 июля. В первом матче полуфинала сыграют екатеринбургский ФК «Урал» и «Химки», встреча начнется в 13:00 мск. Во втором матче за победу будут бороться санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Матч начнется в 18:30 мск.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020