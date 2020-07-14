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В Москве задержали накачавшего наркотиками юношу грабителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в ограблении 21-летнего юноши в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Преступление произошло возле бара на улице Покровка ночью 12 июля. К потерпевшему подошел злоумышленник и завязал с ним беседу, в ходе которой предложил совместно распить алкогольные напитки. Через некоторое время молодой человек потерял сознание и был доставлен в одну из городских больниц.

В его организме, согласно справке из медучреждения, были обнаружены неизвестные психотропные препараты.

Придя в себя, юноша обнаружил, что у него пропал дорогостоящий телефон iPhone XS Max, сообщает РЕН ТВ во вторник, 14 июля. Материальный ущерб от преступных действий злоумышленника составил 65 тыс. рублей.

Подозреваемым в совершении этого преступления оказался 54-летний соотечественник ограбленного. Ранее он был неоднократно судим. При досмотре, по данным телеканала, у него были изъяты золотая цепочка с крестом, которые также принадлежали потерпевшему, психотропное вещество и несколько бутылок спиртного. В крышке одной из них было отверстие от иглы шприца.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Летом прошлого года в Москве был задержан Мурат Сарбанов, обвиняемый в совершении серии отравлений в центре города, за что получил прозвище «лимонадный отравитель». Он травил случайных московских знакомых газировкой, в которую добавлял психотропные препараты. После того как жертвы теряли сознание, он забирал их вещи. Некоторые из пострадавших на непродолжительное время впадали в кому.

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