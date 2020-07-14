Ученые назвали коронавирус болезнью городов

Коронавирус — это болезнь городов. Такой вывод сделали авторы доклада «Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19», который опубликован 14 июля на сайте Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала наличие серьезных рисков для устойчивости сложившейся в России системы расселения и территориальной организации экономики, которые не были учтены при разработке действующей государственной политики в сфере пространственного развития. Коронавирус — это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития», — говорится в исследовании.

Специалисты РАНХиГС пришли к выводу, что реакцией на пандемию стал отток населения из крупных городов, который наблюдался этой весной. Как следствие, это заставляет их критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в стране.

Речь идет о стратегии пространственного развития России до 2025 года, которая в том числе направлена на развитие малых и средних городов, пишет «Газета.ру».

Ученые полагают, что пандемия коронавируса изменит требования населения к характеристикам жилья и городского пространства. Они не исключили, что вектор внутренней миграции может сдвинуться «в южные регионы страны с более благоприятным климатом».

Ранее, 14 июля, стало известно, что процент заболевших коронавирусом после контакта с бессимптомными больными выше, чем с пациентами с тяжелой формой COVID-19.

В конце прошлой недели декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг сообщил, что заразность коронавирусной инфекции возросла на 30%.