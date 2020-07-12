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Наука
Ученые сообщили о возросшей заразности коронавируса
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Ученые сообщили о возросшей заразности коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заразность коронавирусной инфекции возросла на 30%. Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказал в интервью газете South China Morning Post декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг.

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По его словам, исследование, проведенное на местном уровне, подтвердило выводы международной группы ученых о росте заразности вируса. Таким образом, если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас он представляет опасность уже для четырех.

Ученый связывает это с мутациями ДНК.

О том, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации, 3 июля сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Эксперт отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме,

В то же время глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время нет мутаций, которые могли бы сделать его сильнее.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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