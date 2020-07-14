Вероятность распространения коронавируса бессимптомными больными оказалась выше

Процент заболевших коронавирусом после контакта с бессимптомными больными выше, чем с пациентами с тяжелой формой COVID-19. Такую информацию передает столичный оперштаб во вторник, 14 июля, со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Сообщается, что выводы были сделаны по итогам исследования департамента здравоохранения Москвы о степени распространения инфекции среди близких контактов заболевших людей.

По словам Раковой, базой для изучения стали кейсы 335 тыс. человек, которые находились в близком контакте почти с 107 тыс. больными COVID-19. Вице-мэр отметила, что исследования доказали отсутствие связи между вероятностью заболеть и тяжестью течения болезни у инфицированного.

«Так, при контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течением заболевания — 20%, со средней формой тяжести — 14%, при тяжелом течении заболевания — 15%», — сказала Ракова.

При этом она подчеркнула, что тяжесть заболевания COVID-19 у людей из ближайших контактов инфицированного напрямую зависит от тяжести его заболевания. Если больной перенес инфекцию бессимптомно, то, по словам Раковой, у 75% из числа заболевших после контакта с ним болезнь протекает также легко.

«В свою очередь для людей, заразившихся коронавирусом от тяжело болевшего человека, болезнь пройдет без симптомов только у 45%», — заявил она.

Причиной распространения бессимптомной формы заболевания, как отметила чиновница, является, тот факт, что родственники и люди из числа близких контактов таких заболевших ведут себя менее осторожно.

Ранее в этот же день в оперштабе отметили, что число новых случаев COVID-19 за сутки в Москве уже две недели держится на уровне около 600. Так, за минувшие 24 часа в городе было выявлено 613 новых случаев инфекции. Общее количество инфицированных с момента распространения заболевания COVID-19 в городе достигло 230 642, скончались 4205 человек, выздоровели 165 966 пациентов, в том числе 1012 за последние сутки.

Всего в России, по данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день, зарегистрировано 739 947 подтвержденных случаев заболевания, среди которых 6248 за последние сутки, умерли в результате инфицирования 11 614 человек, удалось излечиться 512 825 пациентам.

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