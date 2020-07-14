Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Общество
Полпред раскритиковал качество жилья для пострадавших от паводка в Тулуне
Армия
Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях
Мир
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Общество
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

В Госдуме рассказали о способе решения армяно-азербайджанского конфликта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разгоревшийся между Арменией и Азербайджаном конфликт можно будет погасить по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 14 июля.

Двухдневная война: почему схлестнулись Армения и Азербайджан
В боях на границе погибло трое военнослужащих

С 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией продолжаются вооруженные столкновения.

«Насколько наш комитет владеет информацией, готовится заседание ОДКБ, где будут приниматься меры, для того чтобы посадить за стол переговоров две противоборствующие стороны по линии министерства обороны. МИД России также провел переговоры с представителями руководства иностранных дел и Армении, и Азербайджана. Надеюсь на то, что общими усилиями должен наступить мирный диалог, процесс переговоров», — сказал депутат Госдумы.

Для России важны дружеские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, отметил Водолацкий.

У России огромное количество соглашений, в том числе и в рамках социально-экономического партнерства, и в рамках евразийской интеграции с обеими государствами, добавил политик.

«Для нас очень важно сохранять на постсоветском пространстве стабильную обстановку, которая бы позволяла государствам, входящим в СНГ, продолжать поддерживать друг друга, экономически развиваться и повышать уровень жизни каждого человека, которые живут в той или иной стране», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на то что доподлинно неизвестно, кто спровоцировал конфликт, эти локальные столкновения не нужны ни одной стороне, заключил Виктор Водолацкий.

Ранее 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве глубоко обеспокоены эскалацией конфликта на границе Армении и Азербайджана.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020