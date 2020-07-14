В Госдуме рассказали о способе решения армяно-азербайджанского конфликта

Разгоревшийся между Арменией и Азербайджаном конфликт можно будет погасить по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 14 июля.

С 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией продолжаются вооруженные столкновения.

«Насколько наш комитет владеет информацией, готовится заседание ОДКБ, где будут приниматься меры, для того чтобы посадить за стол переговоров две противоборствующие стороны по линии министерства обороны. МИД России также провел переговоры с представителями руководства иностранных дел и Армении, и Азербайджана. Надеюсь на то, что общими усилиями должен наступить мирный диалог, процесс переговоров», — сказал депутат Госдумы.

Для России важны дружеские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, отметил Водолацкий.

У России огромное количество соглашений, в том числе и в рамках социально-экономического партнерства, и в рамках евразийской интеграции с обеими государствами, добавил политик.

«Для нас очень важно сохранять на постсоветском пространстве стабильную обстановку, которая бы позволяла государствам, входящим в СНГ, продолжать поддерживать друг друга, экономически развиваться и повышать уровень жизни каждого человека, которые живут в той или иной стране», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на то что доподлинно неизвестно, кто спровоцировал конфликт, эти локальные столкновения не нужны ни одной стороне, заключил Виктор Водолацкий.

Ранее 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве глубоко обеспокоены эскалацией конфликта на границе Армении и Азербайджана.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.