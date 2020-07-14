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ГД одобрила в I чтении проект о признании отчуждения земель экстремизмом
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ГД одобрила в I чтении проект о признании отчуждения земель экстремизмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому отчуждение территорий России приравнивается к экстремизму. Об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента во вторник, 14 июля.

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Накануне комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала этот документ. Инициатива предлагает уточнить понятие экстремистской деятельности, признав экстремизмом нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории).

Первый законопроект для реализации поправок в Конституцию России о защите территориальной целостности внесли в Госдуму в среду, 8 июля. С целью реализации соответствующей нормы разработано три проекта с изменениями в УК, УПК и КоАП.

Нарушившим закон о защите территориальной целостности страны предлагается вменять наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет. За публичные призывы к таким действиям может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

Административные штрафы за призыв к нарушению территориальной целостности страны могут составить до 300 тыс. рублей. Повышенные штрафные санкции грозят при использовании СМИ и интернета.

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности согласно новым поправкам, которые внесены в Конституцию РФ. Кроме того, действия, направленные на отчуждение части территории страны и призывы к ним, не допускаются.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

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