В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности России

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, согласно которому нарушение территориальной целостности России будет признаваться экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС 13 июля.

«Законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом», — говорится в тексте документа.

Первый законопроект для реализации поправок в Конституцию России о защите территориальной целостности внесли в Госдуму в среду, 8 июля.

Нарушившим закон о защите территориальной целостности предлагается вменять наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Соответствующая статья вводится в Уголовный кодекс страны.