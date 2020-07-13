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В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, согласно которому нарушение территориальной целостности России будет признаваться экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС 13 июля.

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«Законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом», — говорится в тексте документа.

Первый законопроект для реализации поправок в Конституцию России о защите территориальной целостности внесли в Госдуму в среду, 8 июля.

Нарушившим закон о защите территориальной целостности предлагается вменять наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Соответствующая статья вводится в Уголовный кодекс страны.

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