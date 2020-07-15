Поддержат форму: стандарт для школьной одежды появится в ноябре

Минпромторг намерен утвердить стандарт для школьной формы в ноябре, рассказали «Известиям» в ведомстве. Новые требования начнут предъявлять к пиджакам, жакетам, сарафанам, брюкам и другим элементам одежды. Планируется в том числе установить такие характеристики тканей, чтобы дети могли комфортно носить вещи из них целый день. Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.

Новая форма

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, министерство планирует утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму 10 ноября. Он будет актуален для таких наименований одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В ведомстве отметили, что в новом стандарте планируется установить характеристики, которые позволят оценивать безопасность школьной формы. В нем также будут указаны методика и параметры испытаний одежды.

В стандарте появятся такие понятия, как воздухопроницаемость, гигроскопичность ткани (способность поглощать водяные пары из воздуха). Требования к ним будут распространяться в том числе на подкладку и верх ткани, что позволит производителям исключить «эффект скафандра». Дело в том, что даже качественные полушерстяные ткани могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка, заметили в Минпромторге. Синтетические волокна не обладают высокой способностью впитывать, а также удерживать влагу, не позволяют коже «дышать», поэтому большое количество их в составе изделия делает одежду некомфортной при ежедневной носке.

Также в стандарт на школьную форму планируется включить нормы о качественных характеристиках ткани: прочность, стойкость к истираемости и к образованию катышек. Одежда также не должна менять свои размеры после стирки. Все это позволит установить должный уровень качества школьной формы, заметили в Минпромторге. Исполнять стандарт изготовители будут на добровольной основе. Но после утверждения документа заказчики смогут ссылаться на него при описании объекта в рамках госзакупок — и тогда производитель должен будет следовать нормам стандарта.

Нестандартная одежда

Сейчас на законодательном уровне не установлено понятие «школьная форма», а из детской одежды не выделяют категорию вещей, которая предназначена для учебных заведений, напомнили в Минпромторге. Таким образом, ко всем детским товарам предъявляют одинаковые требования в рамках технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Идея о создании дополнительных требований к школьной форме обсуждается уже несколько лет. Дискуссия стала особенно активной после того, как Роскачество обнаружило различные нарушения, проверив вещи, которые розница предлагает в качестве одежды для учащихся. Чаще всего специалисты выявляли отклонения от заявленного состава ткани. То есть производители указывают на этикетке наличие натуральных или вискозных волокон, а по факту их не нет.

В пресс-службе Росстандарта «Известиям» подтвердили, что утверждение нового стандарта запланировано на ноябрь 2020 года.

— Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов, — отметили в пресс-службе.

В Росстандарте подчеркнули, что предварительный национальный стандарт будет действовать в течение ограниченного времени, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ, либо в принципе отменить, если опыт будет негативным.

Как пижама

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что служба не принимала участия в разработке стандарта, документ не поступал в ведомство на рассмотрение.

— С точки зрения здравого смысла форма должна быть удобной, безопасной. Все эти требования уже есть в техническом регламенте по детской одежде, — отметили в Роспотребнадзоре.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина сказала «Известиям», что производители не видели последней версии стандарта. Но сама идея документа кажется им противоречивой, как и некоторые его формулировки.

— Сейчас дети играют в парке или ходят весь день по улице в одной и той же футболке — то есть эта вещь не для эпизодической носки, она должна быть безопасна для ребенка. Более того, дети по 12 часов спят в пижаме, что также исключает эпизодическую носку, хотя на нее нет отдельного ГОСТа. Мы не понимаем, почему при входе в школу одежда должна каким-то образом меняться? — сказала эксперт.

По ее мнению, школьная форма не должна стать спецодеждой, речь идет о вещах с функциональными особенностями, которые в любом случае должны быть безопасными и соответствовать техническому регламенту.