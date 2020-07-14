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«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка более 120 автомобилей

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Фото: TASS/Zuma
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет 122 автомобиля семейства Lada Granta, которые были отправлены дилерам в начале июля. Об этом 14 июля пишет «Лада Онлайн».

Отмечается, что у машин будет проведена проверка надежности сварного шва кронштейна площадки аккумуляторной батареи.

Официальные дилеры проверят автомобили в ходе предпродажной подготовки. Однако если машина уже была передана клиенту, будет организована ее доставка в сервисный центр для проведения ремонтных работ.

13 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» изменил комплектации модели Lada Largus, исключив одну опцию комфорта.

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