«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка более 120 автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет 122 автомобиля семейства Lada Granta, которые были отправлены дилерам в начале июля. Об этом 14 июля пишет «Лада Онлайн».

Отмечается, что у машин будет проведена проверка надежности сварного шва кронштейна площадки аккумуляторной батареи.

Официальные дилеры проверят автомобили в ходе предпродажной подготовки. Однако если машина уже была передана клиенту, будет организована ее доставка в сервисный центр для проведения ремонтных работ.

13 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» изменил комплектации модели Lada Largus, исключив одну опцию комфорта.