Lada Largus лишилась одной опции

В начале июля 2020 года АвтоВАЗ изменил комплектации модели Lada Largus, исключив одну опцию комфорта. Об этом 13 июля сообщает «Лада. Онлайн».

Так, автомобили в комплектациях Classic, Comfort и Luxe больше не предлагаются с функцией регулировки ремней безопасности передних сидений по высоте.

Отмечается, что опция ранее была доступна для моделей Lada Largus-универсал, Lada Largus-универсал CNG, Lada Largus-фургон и Lada Largus-фургон CNG. Стоимость автомобилей после изменения комплектаций не изменилась.

8 июля сообщалось, что АвтоВАЗ приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest.