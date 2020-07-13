Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев
Мир
Кабмин Армении продлил на месяц режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Белоусов оценил безработицу в России в июне в 6,3%
Экономика
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
Общество
Около 12 тыс. мест в яслях и детских садах создали по проекту «Демография»

Lada Largus лишилась одной опции

0
Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале июля 2020 года АвтоВАЗ изменил комплектации модели Lada Largus, исключив одну опцию комфорта. Об этом 13 июля сообщает «Лада. Онлайн».

Так, автомобили в комплектациях Classic, Comfort и Luxe больше не предлагаются с функцией регулировки ремней безопасности передних сидений по высоте.

Отмечается, что опция ранее была доступна для моделей Lada Largus-универсал, Lada Largus-универсал CNG, Lada Largus-фургон и Lada Largus-фургон CNG. Стоимость автомобилей после изменения комплектаций не изменилась.

8 июля сообщалось, что АвтоВАЗ приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020