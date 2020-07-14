Чиновников наказали за искусанного бродячей собакой ребенка

Прокуратура Сегежского района Карелии завершила проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Инцидент произошел в декабре 2019 года в Сегеже.

Следователи установили, что собака набросилась на 10-летнего мальчика, когда тот гулял во дворе жилого дома. В результате ребенок получил рану от укуса на лице.

В прокуратуре заявили, что полномочия по отлову и содержанию бездомных животных возложены на администрацию района. А это значит, что работа была выполнена ненадлежащим образом.

По решению суда местные власти должны выплатить родителям пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, пишет ИА «Карелinform».

13 июля сообщалось, что в Орле возбудили уголовное дело по факту систематических нападений своры собак на людей. Атаки фиксировались с апреля по июнь. Пострадали по меньшей мере шесть человек.