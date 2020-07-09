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В Подмосковье хозяин покалечившего женщину алабая признал вину

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Фото: Depositphotos
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Следствие предъявило обвинение владельцу пса породы алабай, напавшего на женщину с ребенком в Московской области. Мужчина свою вину признал. Об этом в четверг, 9 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по региону.

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Инцидент произошел 20 июня в деревне Ивантеевка Раменского района. Алабай напал на гулявшую с ребенком 34-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, где ей ампутировали часть руки из-за слишком серьезных повреждений, которые нанесла собака, отмечает телеканал «360».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 59-летнему владельцу животного следователи предъявили обвинение и тот свою вину в произошедшем признал, пишет НСН. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководитель следственного отдела по Раменскому ГСУ СК России по Подмосковью Федор Семенов навестил в больнице пострадавшую, побеседовал с женщиной о ее самочувствии и вручил ей копии процессуальных документов.

1 июля сообщалось, что президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев раскритиковал владельца алабая, покусавшего женщину в Раменском районе Подмосковья. По его словам, «то, что, по словам соседей, собака беспрепятственно выходила с частной территории и гуляла без присмотра самостоятельно, говорит о халатном и безответственном отношении владельца к воспитанию и содержанию животного»

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