Почта Банк предложил 0% по кредитам наличными в течение полугода

Почта Банк запустил акцию «Ноль сомнений» для кредитов наличными. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 14 июля.

В рамках акции клиентам предоставляется беспроцентный период на шесть месяцев, в течение которого ставка по кредиту составляет 0%, а платеж снижается до минимального значения — 0,5% от первоначальной суммы кредитного лимита.

Беспроцентный период можно подключить как при оформлении кредита, так и в любой момент действия кредитного договора. При этом клиент может досрочно погасить кредит, не выплачивая процентов банку. По истечении периода размер платежа не становится больше.

Отмечается, что новая программа дает возможность клиентам не откладывать покупку, а основные выплаты по кредиту перенести на полгода, снизив, таким образом, нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов.

Такая схема может подойти тем, кто испытывает неуверенность в текущей финансовой ситуации и опасается брать кредит, а также тем, кто сохранил стабильный доход, но по каким-либо причинам не хочет сейчас тратить большую сумму из своего бюджета и планирует перераспределить нагрузку на будущие периоды.

«Возможность отложить выплату процентов по кредиту особенно актуальна сегодня, в условиях сокращения доходов и покупательской способности граждан после пандемии. На практике для клиента это означает, что в течение полугода проценты по кредиту не начисляются, а регулярный платеж снижается до символического размера. Мы разработали эту акцию для того, чтобы, с одной стороны, помочь нашим клиентам справиться с возникающими сейчас финансовыми трудностями и, с другой, адаптировать продуктовую линейку банка к актуальному запросу рынка», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

В рамках акции можно оформить кредит наличными на сумму до 3 млн руб. на срок до пяти лет. Программа распространяется как на новые, так и на рефинансируемые кредиты.

Ранее, в апреле 2020 года, Почта Банк предложил своим клиентам возможности и условия для инвестирования в золото. Специально для этого специалисты банка совместно с «ВТБ Капитал Инвестиции» создали инвестиционный фонд «Почта Банк — Золото».