Почта Банк и ВТБ Капитал Инвестиции запустили фонд для вложений в золото

Почта Банк предложил своим клиентам возможности и условия для инвестирования в золото. Специально для этого специалисты банка совместно с «ВТБ Капитал Инвестиции» создали инвестиционный фонд «Почта Банк – Золото», говорится в пресс-релизе финансовой организации, поступившем «Известиям» 28 апреля.

Инвестиционной стратегией предполагается получение дохода за счет роста стоимости драгоценного металла, цена которого сегодня, в условиях макроэкономической нестабильности, стремительно увеличивается. Продукт дополнит линейку защитных инвестиционных инструментов Почта Банка, что особенно актуально в текущих условиях повышенной волатильности на рынках.

Активы фонда разместят в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, который инвестирует средства через физическую покупку золота и отражает динамику цены на золото в слитках. Одним из уникальных преимуществ фонда станет низкий порог входа и докупки паев для инвесторов — от 1 тыс. рублей.

При сроке владения паями фонда свыше трех лет предоставляется освобождение от уплаты НДФЛ (на сумму инвестирования до 9 млн рублей). Инвестирование бессрочно, а вывести часть денежных средств или всю сумму можно в любой день без потери накопленного дохода.

«Золото — это защитный актив, который имеет тенденцию к росту во время нестабильной ситуации на рынке. Во все времена вложения в золото были одними из самых стабильных: цена золота не подвержена валютным колебаниям во всем мире», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Как обратил внимание топ-менеджер, золото выросло в цене в три раза за последние 10 лет. На фоне пандемии и падения цен на нефть стоимость металла достигла исторического максимума за последние 7 лет, добавил он.

«Мы рады развитию нашего сотрудничества с Почта Банком. Продажа фондов в его онлайн-каналах реализована с применением технологии API. развитие дистанционных сервисов является одним из стратегических приоритетов ВТБ», — добавил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Приобрести паи фонда можно в мобильном или интернет-банке «Почта Банк Онлайн» в разделе «Инвестиции», а также в отделениях банка и в управляющей компании. Помимо инвестиций в золото в линейке инструментов для инвестиций Почта Банка присутствуют ОФЗ-н и ПИФы «ВТБ Капитал Инвестиции».