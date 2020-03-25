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Глава Почта Банка напомнил клиентам о цифровых услугах

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Почта Банк принимает все меры для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в обращении президента — председателя правления банка Дмитрия Руденко, опубликованном на сайте банка.

В отдаленных селах появятся терминалы для безналичной оплаты услуг
Расходы на установку устройств составят около 200 млн рублей

В банке проводится обработка офисов и банкоматов, здоровье сотрудников ежедневно контролируется. Все системы и центры управления надежно задублированы.

При этом Руденко напомнил, что у банка есть сервисы, которые позволяют взаимодействовать полностью удаленно. В мобильном приложении Почта Банка доступно более 25 тыс. услуг. Можно оплатить услуги ЖКХ, вывоза мусора, интернета, мобильной связи и образования, доступны денежные переводы, получение и погашение кредитов.

Создать онлайн-карту и воспользоваться частью услуг смогут даже те, кто не является клиентом банка.

Президент Почта Банка предупредил о том, что ситуацией могут попытаться воспользоваться мошенники. «Прошу вас быть бдительными в отношении звонков, СМС или писем про коронавирус якобы от лица банка. Мы никогда не попросим сказать ПИН-код, СМС с кодом или продиктовать полный номер карты», — подчеркнул он. «На долю нашей страны выпадали и более сложные вызовы. И всегда наш народ выходил из них еще более сильным и сплоченным. Уверен, вместе мы спокойно преодолеем и это испытание», — сказал Руденко.

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