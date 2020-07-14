На Алтае штраф за пассажиров без масок заплатит перевозчик

В Алтайском крае ужесточен масочный режим. В общественных местах, в том числе в общественном транспорте, обязательно носить средства индивидуальной защиты.

В Бийске за отсутствие масок штрафуют автоперевозчиков. К настоящему времени составлено 17 протоколов нарушений масочного режима, 15 из них уже передали в суд.

Протоколы будут выписывать не только на предпринимателей, но и на пассажиров и водителей, сообщил замначальника управления ГО и ЧС Бийска Дмитрий Сдобин, чьи слова приводит altapress.ru.

В Тюмени обязательный масочный режим в общественном транспорте начал действовать с 8 июля. Маски должны носить все, кто находится в салоне автобуса. Кондуктор имеет право вызвать полицию в случае отказа пассажира от защитного средства.