Полицейские высаживают пассажиров без масок из транспорта в Тюмени

В Тюмени из автобусов начали высаживать пассажиров без масок. С 8 июля начали действовать требования к проезду в общественном транспорте, согласно которым все, кто находится в салоне, обязаны носить медицинские маски.

Как говорится в официальном документе, кондуктор имеет право вызвать сотрудников полиции, если пассажир отказывается надевать защитное средство. Также предусмотрена административная ответственность.

Жители города начали выкладывать в соцсети снимки, на которых видно, как из автобуса высаживают нарушителей. В этом процессе участвуют представители Роспотребнадзора и полиции, пишет портал «Наш город».

Сотрудники общественного транспорта также обязаны носить маски и использовать антисептики для рук. Дезинфекция подвижного состава проводится после каждого рейса.

Напомним, в Сербии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вводятся штрафы за отсутствие у людей медицинских масок в закрытых помещениях и транспорте. В стране закрываются ночные клубы и студенческие общежития.