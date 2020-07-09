Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Козак прокомментировал заявления о возможном вхождении Донбасса в состав РФ
Общество
СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Наука
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
Экономика
В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России
Общество
В Москве вылечились от коронавируса более 162 тыс. человек

Полицейские высаживают пассажиров без масок из транспорта в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени из автобусов начали высаживать пассажиров без масок. С 8 июля начали действовать требования к проезду в общественном транспорте, согласно которым все, кто находится в салоне, обязаны носить медицинские маски.

Памфилова обратила внимание на отсутствие маски у Мишустина на голосовании

Как говорится в официальном документе, кондуктор имеет право вызвать сотрудников полиции, если пассажир отказывается надевать защитное средство. Также предусмотрена административная ответственность.

Жители города начали выкладывать в соцсети снимки, на которых видно, как из автобуса высаживают нарушителей. В этом процессе участвуют представители Роспотребнадзора и полиции, пишет портал «Наш город».

Сотрудники общественного транспорта также обязаны носить маски и использовать антисептики для рук. Дезинфекция подвижного состава проводится после каждого рейса.

Напомним, в Сербии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вводятся штрафы за отсутствие у людей медицинских масок в закрытых помещениях и транспорте. В стране закрываются ночные клубы и студенческие общежития.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020