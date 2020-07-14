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Ношение масок в магазинах Англии станет обязательным с 24 июля

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Фото: TASS/EPA/Facundo Arrizabalaga
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Ношение защитных масок в английских магазинах с 24 июля станет обязательным. Об этом рассказал официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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По словам представителя, появляется все больше данных, которые свидетельствуют о том, что ношение масок в закрытых пространствах помогает защитить от заражения коронавирусом и тех, кто их носит, и тех, кто находится вокруг.

Отмечается, что новые правила будут распространяться на территорию Англии, в остальных регионах (Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) решения о данных мерах будут приниматься местными властями. Отказ надеть маску в магазине повлечет за собой штраф в размере до £100, пишет «РИА Новости».

11 июля Джонсон заявил, что в Великобритании могут ужесточить масочный режим из-за ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что сам премьер впервые был замечен в маске 10 июля, когда посещал магазины и закусочные.

7 июля сообщалось, что Джонсон постригся и посетил паб после снятия ограничений, вводившихся в связи с пандемией коронавируса.

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