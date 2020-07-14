Застройщик велодорожки в Биробиджане заплатит мэрии более 8 млн рублей

Мэрия Биробиджана намерена взыскать с компании — застройщика велодорожки более 8 млн рублей. Эксперты нашли нарушения, которые были допущены во время работ и из-за которых произошло отслоение мраморной плитки на парапете.

Администрация подала в Арбитражный суд ЕАО на организацию, занимавшуюся строительством в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Первое заседание запланировано на 14 июля.

По словам градоначальника Александра Головатого, которые приводит ИА EAOMedia, в заключении экспертов есть четкое описание причин нарушения строительных норм и правил, указано нарушение с двух сторон: проектировщик, который разработал проект, и подрядная организация. Некачественным был сам проект, что повлекло за собой такие последствия.

Управление ЖКХ мэрии подало в суд и на проектировщика, и на застройщика. Чья была и в каком размере, решит суд.

Зимой Александр Головатый высказывал идею установить вдоль велодорожки деревянные сиденья вместо мраморных плит, которые начали отваливаться. Правда, не все жители города оценили эту идею.