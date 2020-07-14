В отношении омского депутата возбудили дело о мошенничестве

В отношении депутата Законодательного собрания Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).

«По версии следствия, в 2018 – 2020 годах подозреваемый, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные денежные средства», — говорится в сообщении.

Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, проводятся допросы. Размер причиненного ущерба устанавливается. В качестве меры пресечения суд отправил депутата под домашний арест. Его имя не называется.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идет от 45-летнем депутате от партии «Справедливая Россия» Нурлане Картабаеве. В управлении ФСБ по Омской области рассказали журналистам, что депутат предоставлял подложные документы об аренде автомобилей для выезда в районы на встречу с избирателями, в то время как сам находился за пределами России. По предварительным оценкам ущерб от его действий составил не менее 254 тыс. руб.

Накануне в Крыму депутат Первоуральской городской думы в ходе словесного конфликта с одним из местных жителей ударил его, в результате чего пострадавший получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах потасовки. Депутат уже дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.