В Крыму депутат сломал череп местному жителю

В Крыму депутат Первоуральской городской думы в ходе словесного конфликта с одним из местных жителей ударил его, в результате чего пострадавший получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах потасовки. Депутат уже дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 22 января, на Украине возбудили уголовное дело после драки депутата Верховной рады Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве. Дело квалифицировали как «умышленное средней тяжести телесное повреждение».

По словам депутата, на него напал человек, который угрожал ему в соцсетях. Однако позже в интернете появился видеоролик, на котором видно, что депутат первым ударяет мужчину.

К приезду полиции второй участник потасовки скрылся. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.