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Один человек погиб в Новосибирске при обрушении перекрытий в жилом доме

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Фото: МЧС РФ
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Пожилой мужчина погиб в результате обрушения перекрытий в многоквартирном доме в центре Новосибирска, сообщили во вторник, 14 июля, в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Обрушение потолочных конструкций произошло в квартире на втором этаже жилого дома на улице Владимирский спуск, 2.

«Из-под завалов был извлечен мужчина 1956 года рождения. В скорой медицинской помощи была констатирована его смерть», — сообщили в пресс-службе.

На месте работают спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, силы пожарно-спасательного гарнизона Новосибирска. Проводится оценка всех перекрытий в жилом доме, где произошло обрушение, причины устанавливаются.

13 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону рухнула стена жилого дома, которая была повреждена при сносе аварийного строения, примыкавшего к дому.

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