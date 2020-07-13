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Стена жилого дома обрушилась в Ростове при сносе аварийной пристройки

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В Ростове-на-Дону рухнула стена жилого дома. Она была повреждена при сносе аварийного строения, примыкавшего к дому.

По словам очевидцев, штукатурка начала обваливаться под окнами одной из квартир на прошлой неделе. Жильцы попросили рабочих, занимавшихся сносом постройки, быть аккуратнее. После оценки состояния объекта рабочие всё же продолжили снос. В итоге 12 июля стена дома обрушилась, сообщает RostovGazeta.

Квартиру, где произошло обрушение, от улицы отделяет только гипсокартон. Стена упала, повредив шкаф-купе.

Ранее сообщалось, что в одном из домов в Архангельске обрушился потолок в коммунальной квартире. Несмотря на происшествия, в других комнатах продолжают жить люди.

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