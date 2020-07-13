В Архангельске обвалился потолок в коммунальной квартире

В коммунальной квартире одного из домов в Архангельске обвалился потолок, сообщил портал «Архангельск Онлайн» в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел в доме №55 по улице Розы Люксембург. По словам очевидцев, несмотря на обрушение в других комнатах квартиры продолжают проживать люди.

«Там коммунальная квартира, то есть три комнаты. В которой полностью обвалился потолок, он в другом месте сейчас. Дальше, где все продолжает обрушаться, люди там сегодня будут ночевать. Им сказали, что опасно для жизни, но людям некуда идти. Они сказали, что на свой страх и риск придется там ночевать», — рассказала собеседница агентства.

На место происшествия прибыли специалисты службы спасения. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что обрушение элементов потолка произошло в нежилой комнате, пострадавших нет.

По словам жильцов, дом является аварийным с 2014 года.

В мае в Оренбурге в областном клиническом противотуберкулезном диспансере обрушился навесной потолок. Сначала конструкция провисла, а потом обрушилась. Обошлось без пострадавших.